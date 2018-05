Dramatischer Kellerbrand in Monheim am Rhein

Monheim Gegen 20.30 Uhr am Montag, 28. Mai wurde die Monheimer Feuerwehr zu einem Kellerbrand an der Anne-Frank-Straße gemeldet.

Dramatischer Kellerbrand in Monheim

In einer Erdgeschoßwohnung konnten zwei Personen gerettet werden und zudem ein Hund in einer Wohnung im Obergeschoß. Eine Patientin musste mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert werden, zwei Bewohner wurden vor Ort versorgt.