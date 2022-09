Langenfeld Spezialist geht in Ruhestand : Andreas Kuchenbecker geht in Ruhestand

Ilona Schäfer, Vorsitzende des Gesundheitsausschusses der Landschaftsversammlung Rheinland, verabschiedete sich beim Fachtag von Andreas Kuchenbecker. Foto: Philipp Hill

Langenfeld Nach fast 35 Jahren beendet der Leiter der LVR-Akademie für seelische Gesundheit seinen aktiven Dienst. Dr. Carolin Schuster wird neue Chefin.

() Fast 35 Jahre leitete Andreas Kuchenbecker die LVR-Akademie für seelische Gesundheit, an der Kölner Straße in Langenfeld. Ende September wird der 64-Jährige seinen aktiven Dienst im LVR und für die Bildungsarbeit der Beschäftigten im LVR-Klinikverbund sowie LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen beenden. Das teilt die LVR mit. Zu diesem Anlass organisierte das LVR-Institut für Forschung und Bildung (IFuB) einen Fachtag zum Thema „Berufliche Bildung als Transmission“. So konnte Andreas Kuchenbecker zum letzten Mal in seiner Funktion als Akademieleiter mit Kollegen und anderen Fachleuten über bewährte und neue Wege beruflicher Bildung in und für die Psychiatrie diskutieren.

Der gebürtige Dortmunder studierte an der Ruhr-Universität Bochum Sozialwissenschaften und absolvierte parallel ein Grundstudium der Pädagogik an der Universität Dortmund. Im Anschluss arbeitete er als stationsleitender Psychotherapeut für Kinder und Familien in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Elisabeth-Klinik in Dortmund, der heutigen LWL-Klinik Dortmund – Elisabeth-Klinik.

1988 wechselte er zum LVR nach Düsseldorf ins Fachdezernat Klinikverbund als Bildungsreferent. 2008 übernahm er schließlich die Leitung der LVR-Akademie für seelische Gesundheit in Solingen. 2021 wurde die Akademie Teil des IFuB (Sparte Bildung) und wechselte ihren Standort nach Langenfeld. Damit übernahm Andreas Kuchenbecker auch die fachliche Direktion der Sparte Bildung und wurde Vorstandsmitglied des LVR-Instituts für Forschung und Bildung.

„Menschen in der Bewältigung psychischer Problemlagen zu begleiten und mit denen, die dies tun, passende Kompetenzen, Berufswege und Zusammenarbeitsformen zu entdecken, ist eine tolle Aufgabe, für die ich dankbar bin. Das Sinnhafte meines Tuns und Kreativität und Freude bei der Arbeit standen nie in Frage“, resümiert Andreas Kuchenbecker.