BAB feiert die Einweihung am 9. Juni mit einem Festakt Baumberger Dorfplatz ist fast fertig

Die Arbeiten für die Umgestaltung des Baumberger Dorfplatzes sind nach vier Wochen fast abgeschlossen, berichtet Florian Sandner, Abteilungsleiter Straßen-, Wege- und Brückenbau im Monheimer Rathaus. „Lediglich ein paar Restarbeiten“ stünden noch an. So würden in Kürze die Holzauflagen verbaut, und nach Pfingsten wird der neue Bücherschrank geliefert. Die alte Telefonzelle, die bisher für den Büchertausch genutzt wurde, ist kaputt. Der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) plant am 9. Juni, 12.30 Uhr, einen kleinen Festakt, um den Platz einzuweihen, berichtet Vorstandsmitglied Markus Gronauer.