Am 22./23. September in Reusrath Dorffest mit Live-Musik

Das traditionelle, Reusrather Dorffest auf dem Reusrather Platz findet am 22./23. September statt. Mit vielen Köstlichkeiten, leckeren Getränken, Livemusik und jeder Menge Kinderattraktionen. Gemeinsame Zeit, um miteinander zu klönen, essen, trinken und sich Musik anzuhören, kündigen die Veranstalter an. Am Freitag, 22. September startet das Akustik Team MD Disaster (Dennis Rohr und Martin Lindig) um 18 Uhr „mit ehrlicher, individueller Rockmusik“ in den Abend, heißt es im Pressetext. Danach geht es mit Alleinunterhalter Erich Illner weiter, der auch die Erfüllung individueller Musikwünsche verspricht.