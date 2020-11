Beruflicher Umweg nach Langenfeld : Schlüsselbund statt Plattenteller

Jan Schulte reiste vor Corona als DJ um die Welt: Die Musik führte ihn unter anderem nach Indonesien. Jetzt ist er Hausmeister in Langenfeld. Foto: privat

Langenfeld/Düsseldorf Jan Schulte war DJ, bekam viel Beachtung als Musikproduzent mit eigenem Album. Doch Corona änderte alles. Jetzt ist er Hausmeister.

Von Clemens Victor Henle

Ein dicker Schlüsselbund baumelt an der Hose, wie sich das für einen echten Hausmeister gehört. In der Langenfelder Stadthalle macht Jan Schulte viermal die Woche die Fenster zu, sieht nach dem Rechten und richtet auch mal eine verstopfte Toilette. Das Foyer des Kulturzentrums, in dem auch die Volkshochschule ihre Räume hat, atmet mit seinem weißen Marmorboden den verblassten Glanz der 80er Jahre.

Für den Hausmeister ist dies eine ganz neue Welt. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie war Schulte ein vielgebuchter DJ. An guten Wochenende absolvierte er drei Auftritte, im Sommer spielte er auf Festivals. Die dunklen Clubs europäischer Großstädte waren die Arbeitswelt des Düsseldorfers, lange Partynächte zelebrierte das Publikum zu seiner Musikauswahl. Und auch zu Hause im „Salon des Amateurs“, wo alle musikalischen Fäden in Düsseldorf zusammenlaufen, tritt „der Jan“ regelmäßig auf.

Info „Albumsi“ erschien zu Beginn des Jahres Werdegang Jan Schulte hat unter seinen Pseudonym Wolf Müller einige heiß begehrte Platten beim Düsseldorfer Label „Themes for great cities“ herausgebracht. Im Rahmen des „Nile Project“ veröffentlichte er ein kollaboratives Album mit kenianischen und nubischen Musikern auf dem Label „Nouvelle Ambiance“. Erfolge Deutschlandweit wurde er für seine Compilation „Tropical Drums of Deutschland“ gelobt. Das Album „Albumsi“ ist sein letztes Werk, es ist Anfang 2020 bei Dekmantel erschienen.

„Obwohl ich schon seit vielen Jahren als DJ und Musiker arbeite, hab’ ich erst 2018 den Schritt zum Vollprofi gewagt“, erzählt Schulte während seines Kontrollganges durch das verwaiste Gebäude in Langenfeld. Nach vielen Überlegungen gab er seinen Teilzeitjob bei einem Tonstudio auf, um sich voll auf die Musik zu konzentrieren. „Das erste Jahr lief sehr gut, ich hatte viele Auftritte in Clubs und auf Festivals und dazu einfach mehr Zeit, um selbst Musik zu machen“, sagt Schulte.

In der Stadthalle, Schultes derzeitigem Wirkungsort, war nach der Jahrtausendwende hin und wieder Party angesagt. „L-Town Beatz“ hieß die Reihe, die heute wie ein Gruß wirkt aus einer lange vergangenen Zeit. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Herausgekommen ist dabei das hochgelobte Album mit dem wunderbar wortspielerischen Namen „Albumsi“. Gleich im ersten Track macht Schulte, der das Album unter seinem Pseudonym „Bufiman“ herausgebracht hat, klar, wohin die Reise bei ihm gehen wird: „Welcome to the Gala, Gala, Galaxy“ singt er über herrlich holpernde, verspulte Drum-Grooves. Wo die alle herkommen schiebt er gleich hinter her: „Stereo Samples“. In der heutigen Zeit taugt so ein Album allerdings viel weniger als Quelle zum Geldverdienen, vielmehr ist es ein Promotion-Instrument.

„Ich hatte diesen Sommer auch dank des Albums einen wirklich vollen Terminkalender“, sagt der Düsseldorfer. Auf Festivals im ganzen Mittelmeerraum war er gebucht. Dort, wo die Sonne scheint und das Partyvolk zu Schultes eklektischem, sommerlichen Musikmix tanzen sollte. Im Herbst sollte es dann mit den Club-Auftritten weitergehen. Mit bis zu drei Gigs an einem Wochenende wäre er gut beschäftigt gewesen.

„Ich habe sogar eigene Visuals und ein Live-Setup vorbereitet“, sagt Schulte konsterniert. Bisher habe er sein neues Album allerdings erst einmal vor Publikum spielen können, auf der Release-Party im „Salon“. Seinen letzten echten Auftritt hatte Schulte im März in Jakarta, als hierzulande der Lockdown gerade begonnen hatte.

Derzeit ist Schultes Branche von den Corona-Einschränkungen am härtesten betroffen. Tanzen mit Abstand funktioniert eben nicht in einer Kultur, zu der enge Tanzflächen, ungezwungener Kontakt zu Fremden und ein freudiges Feiern der Musik gehören.

Im Sommer hatte Schulte zwar einige Auftritte, bei denen das Publikum im Freien und mit Abstand vor ihm saß. Doch die reichen nicht einmal, um die Miete zu bezahlen: „Auch wenn es natürlich nicht dieselbe Energie ist, bin ich froh, dass überhaupt etwas passiert ist.“