Türkische Gemeinde in Monheim Ditib-Moschee wird 2025 fertig

An vielen Stellen im Haus sind gerade Arbeiter verschiedener Gewerke im Einsatz. Sie installieren die Wasser- und Elektroleitungen, die Lüfung, arbeiten am Dach und an der Fassade. Dank Wärmepumpe und Solaranlage wird das Gemeindezentrum mit erneuerbaren Energien betrieben. „Im Sommer bekommt die Außenwand eine Verkleidung mit sandfarbenem Naturstein aus dem Schwarzwald“, merkt Akpolat an. Im Anschluss würden die Innenräume gestaltet.