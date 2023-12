Nahversorungszentrum Baumberg Discounter Lidl kommt an die Sandstraße

Der Düsseldorfer Invester Dennis Hüttenbügel kann jetzt den Discounter, der neben Rewe und einer Apotheke das Nahversorgungszentrum an der Sandstraße komplettiert, öffentlich nennen. Lidl werde auf rund 1500 Quadratmetern ab Mitte 2024 in Baumberg für die Kunden öffnen, berichtet er. Hüttenbügel investiert 18 Millionen Euro in den Standort, inklusive Grundstück. Das Areal gehört seiner Immobilien GmbH.