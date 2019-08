Hingehen : Digitalisierung: Stadt wappnet Pädagogen

Am 9. Oktober befassen sich Experten mit dem Einfluss der Online-Kommunikation auf Kinder.

Über Medien beziehen die Menschen einen Großteil der Informationen im Alltag. Auch der Austausch zwischen Menschen findet mittlerweile häufig online statt – über E-Mails, Chats, soziale Netzwerke oder Internetforen. Die Trägergeräte sind Arbeitsinstrument und Spielzeug. Sie bieten Wissen und Zerstreuung. Das, was Menschen in den Medien sehen und erleben, hat aber auch Einfluss auf ihr Denken und ihre Gefühle, auf Einstellungen, Wünsche und Bedürfnisse. „Da Kinder und Jugendliche heute in dieser Welt der Medien aufwachsen, die für sie spannend und faszinierend ist, sollten sie gut ,gewappnet’ sein für das, was über die Medien auf sie einströmt“, meint Kathrin Schwanke. Junge Menschen so zu begleiten und zu unterstützen, dass sie die notwendige „Medienkompetenz“ entwickeln, ist deshalb zu einer wichtigen Aufgabe von Erziehung geworden.