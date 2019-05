Langenfeld : Bürgerbüro macht Tempo mit Selbstbedienungsgeräten

So sieht das Selbstbedienungsgerät im Bürgerbüro aus. Foto: Stadtverwaltung Langenfeld/Andreas Voss

LANGENFELD Selbstbedienungsterminals stehen jetzt im Bürgerbüro des Langenfelder Rathauses.

Sie sind laut Stadtsprecher Andreas Voss ein Schritt zum so genannten E-Government – also dem Schriftverkehr über Online-Formulare. Über die multimedial angelegte Station ließen sich Anliegen der Bürger schneller bearbeiten. Diese könnten persönliche Daten wie etwa Passbild, Unterschrift und Fingerabdrücke selbst erfassen und danach automatisiert an den zuständigen Bearbeiter weiterleiten. „Und die selbständige Aufnahme der biometrischen Daten verkürzt die Beantragung von hoheitlichen Ausweisdokumenten.“ Die rollstuhlgerechten Terminals sind Voss zufolge auch für ungeübte Nutzer einfach zu bedienen, der Datenschutz sei gesichert. Die Nutzung dieses Verfahrens sei freiwillig, die Gebühr beträgt 4,20 Euro.