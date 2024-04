Einzelhandel in Langenfeld und Monheim Digitalcoach unterstützt Geschäftsleute

Die Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann und der Handelsverband NRW – Rheinland bieten gemeinsam mit der Digitalcoachin Karen Saleki individuelle Sprechstunden am 24. und 25. April an. Händler stärker an die Hand nehmen oder einfach nur die entscheidenden Impulse geben: Dafür beschäftigt der Handelsverband Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer Landesförderung sogenannte Digitalcoaches, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie sollen besonders kleine und mittelgroße Einzelhandelsunternehmen darin unterstützen, ihren Weg in die digitale Welt zu finden.