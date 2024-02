Start ist an Altweiber vor der Stadthalle Diese Züge begeistern Langenfeld

Langenfeld · An Altweiber startet der Straßenkarneval in Langenfeld. Der große Zug durch die Innenstadt zieht am Karnevalssamstag. Am Sonntag ist der Zug in Berches. Zum Abschluss gibt es abends den Lichterzug in Reusrath. Alle punktgenauen Termine hier.

01.02.2024 , 10:37 Uhr

Viele bunte Kostüme sind in Langenfeld beim Straßenkarneval zu sehen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)