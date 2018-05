Kreis Mettmann/Düsseldorf: Dienstfahrräder können Steuern sparen helfen

Kreis Mettmann/Düsseldorf Die Steuerberaterkammer Düsseldorf gibt Tipps für die Benutzung von Dienstfahrzeugen.

Wer in Großstädten zur Rushhour mit dem Auto unterwegs ist, steht häufig im Stau. Das kostet Zeit und Nerven. Deswegen bieten immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern Dienstfahrräder als alternatives Fortbewegungsmittel an. Das schont nicht nur Nerven und Umwelt, sondern hält auch fit. "Doch egal ob mit dem Dienstfahrrad oder Dienstwagen: Steuerpflichtige sollten bei der Überlassung durch den Arbeitgeber einige steuerliche Besonderheiten beachten, um Fallstricke zu vermeiden", so die Steuerberaterkammer (StBK) Düsseldorf.