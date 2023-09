Spind-Aufbrüche in Langenfeld Freibad-Diebe stehlen sogar Hosen

Es hätte für Max ein rundum glücklicher Tag werden können. Ein sonniger Hochsommer-Freitag im September, keine Schule wegen einer Lehrerveranstaltung – und das Langenfelder Freibad hat anders als manch anderes Bad in der Region noch Saison! Also packt der Elfjährige seine Tasche – Schwimmzeug, Trinkflasche, was zu essen, etwas „Pommes-Geld“ –, um mit seinem Klassenkameraden Leo noch mal einen super Badetag zu haben. Als ihn abends sein Vater abholt, steht der Junge ohne Tasche, T-Shirt, Hose da. Vom Handtuch weggeklaut. „Max war ganz aufgelöst“, erzählt seine Mutter.