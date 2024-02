Bregenzer Straße in Baumberg Diebe steigen in Reihenhaus ein

In der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 13:20 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Bregenzer Straße ein. Sie verschafften sich laut Polizei durch ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zum Haus. Sämtliche Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann die Polizei aktuell nicht sagen. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594 6350, jederzeit entgegen. Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie man sich vor Einbrechern schützen kann, gibt es auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch