Hilden/Langenfeld/Monheim : Die Wildtierflüsterer vom Tierheim

Langenfeld/Hilden/Monheim Die Mitarbeiter der für den Südkreis Mettmann zuständigen Einrichtung kümmern sich nicht nur um Katzen, Hunde und Kaninchen, sondern auch um verletzte oder kranke Wildtiere. Momentan wird ein Schwan aus Langenfeld aufgepäppelt.

Der Leiter des Hildener Tierheims und seine Kollegen sind für die Städte Erkrath, Mettmann, Hilden, Langenfeld und Monheim zuständig und haben oft mit Wildtieren zu tun. „Wir sprechen von einer dreistelligen Zahl“, sagt Mielke. Vor allem in Richtung Frühling melden sich fast täglich Menschen bei ihm, um von orientierungslosen Jungvögeln zu berichten oder sie gleich zum Tierheim zu bringen. „Das ist immer gut gemeint, in einigen Fällen aber falsch“, erklärt er. Denn die kleinen Vögel werden von Nestlingen zu Ästlingen, erklärt er. „Sie unternehmen erste Flugversuche und schaffen es dann vielleicht nicht ins Nest zurück. Aber ihre Eltern füttern sie auf dem Boden weiter, bis sie fliegen können“, erklärt Mielke. Für viele Menschen sehe es aber so aus, dass die kleinen Vögel Hilfe bräuchten. Daher rät Mielke: „Beobachten sie zunächst die Situation aus der Ferne: Tauchen Altvögel auf und füttern die Jungvögel, ist alles in Ordnung“, sagt er.