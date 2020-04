Schule beginnt wieder : Unterricht mit Maske und Abstand

Langenfeld/Monheim Die Schulen haben sich so gut wie möglich auf Hygienestandards eingestellt. Die Lehrer und viele Schüler tragen einen Mund-Nasenschutz. Auf den ersten Blick wirkte alles recht entspannt, doch die Stimmung war gedrückt.

Schutzmasken und ganz viel Abstand : So läuft der Neustart an den Schulen in NRW

„In der gesamten Schule immer rechts gehen“, steht auf einem Schild am Eingang zur Rosa-Parks-Sekundarschule in Monheim. „Beim Eintritt Hände desinfizieren“, fordert ein zweiter Hinweis auf. Die Schule begann für die Zehntklässler zunächst mit einer Einweisung in die Hygieneregeln. Zwei Lehrer hätten dafür extra ein kleines Video gedreht, berichtet Schulleiterin Petra Pesch. Sie findet es „richtig, dass es wieder losgeht“, auch wenn der Schulstart „organisatorisch eine Herausforderung“ gewesen sei. Dafür ist die Schule gut aufgestellt. Am Eingang hängen Spender mit Desinfektionsmittel, in allen Klassen gibt es Seife und Papierhandtücher. Am Donnerstag sind 108 Kinder aus fünf Klassen (Stufe zehn) da. 574 Schüler besuchen die Sekundarschule normalerweise. Unterrichtet wird im Klassenverband jeweils zwei Stunden Deutsch, Mathematik und Englisch in zwei Schichten. Jede Klasse ist auf zwei Räume verteilt. Höchstens elf Kinder sitzen dort an einem mit ihrem Namen versehenen Einzeltisch.