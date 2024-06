In Langenfeld-Richrath Die süßen, roten Früchte locken auf den Weeger-Hof

Von Cristina Segovia-Buendía

igentlich ist es kein Hexenwerk, aber dennoch ist es jedes Jahr aufs Neue erstaunlich, wie viele Menschen auf Einladung der Richrather Karnevalisten zum Weeger-Hof pilgern, um beim traditionellen Erdbeerfest dabei zu sein. Vordergründig steht natürlich die süße Frucht im Fokus der Besucher. Tatsächlich aber locken neben den verführerischen Kreationen in Form von Kuchen, Bowle, Shakes und Spießen, vor allem gute Stimmung und Geselligkeit, die Menschen nach Rietherbach. So auch in diesem Jahr, wo kurz nach der offiziellen Eröffnung durch Ehrengast, Bürgermeister Frank Schneider, der Hof bereits sehr gut gefüllt war. Auf den ersten großen Kuchenbleche lagen da bereits nur noch einzelne Krümmel.