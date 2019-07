Langenfeld : Schüler arbeiten für Projekte in Afrika

LANGENFELD Bereits zum achten Mal in Folge beteiligte sich die Stadt Langenfeld an dieser jährlichen Sommer-Aktion für einen guten Zweck.

24 Schüler der Klasse 9d am Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) haben in diesem Jahr 1200 Euro bei der Teilnahme am Hilfsprojekt „Dein Tag für Afrika“ verdient. Kurz vor Ferienbeginn hat eine Klasse der Stufe neun teilgenommen. Diesmal lautete das Thema „Ernährung“. Die Klasse, „in der die meisten Interessenten sind“, macht mit, erklärt Anouar el Moumane (14) die Bedingungen. Die Schüler arbeiteten dann in verschiedenen Unternehmen oder Behörden und schließen über den Arbeitstag einen Vertrag mit einer festgeschriebenen Lohnsumme ab.