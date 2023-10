Weltspartag Die Sparquote der Langenfelder steigt

Von Martin Mönikes

„Weltspartag“- für viele Ältere nur eine Erinnerung an frühere Zeiten, für die Sparkassen und Volksbanken heute noch immer ein willkommener Anlass an den Sinn des Sparens zu erinnern. Die Sparkassen in Langenfeld und Monheim begehen am 30. Oktober den diesjährigen Weltspartag; die Volks- und Raiffeisenbanken Bergisch-Gladbach-Leverkusen mit ihren Filialen auch in Langenfeld und Monheim feiern sogar regelmäßig Ende Oktober eine Weltsparwoche. Zielgruppe sind jeweils die Kinder und Jugendlichen, die mit Aktionen und kleinen Geschenken animiert werden, ihre Sparschweine zu leeren und die Münzen oder Scheine auf Sparbücher oder Konten einzuzahlen.