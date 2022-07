Südländisches Flair bringt die Langenfelder Künstlergruppe Falter auf die Offene Bühne : Nico Pulicano präsentiert italienische Lieder

Langenfeld Ein Haus von Bella Italia schwebt am Samstag über die Offene Bühne der Künstlergruppe Falter. Sie präsentiert den Sänger Nico Pulicano.

() Die Künstlergruppe Falter lädt zu einem Konzert in den alten Pfarrsaal von St. Josef ein. „Auf der Offenen Bühne freuen wir uns auf ein Feuerwerk der guten Laune mit Nico Pulicano“, sagt Ralf Blech von der Künstlergruppe. Der italienische Sänger und Gitarrist Pulicano präsentiert italienische Hits in einem neuen, eigenen Arrangement. Bekannte und weniger bekannte Songs werden zum Teil mit Überraschungsgästen präsentiert.

„Die Falter freuen sich auf einen mitreißenden Abend. Der Eintritt ist wie immer frei, über eine Spende in den Falterhut würde der Künstler sich aber sehr freuen.“ Die Veranstaltung findet am Samstag, 2. Juli, im alten Pfarrsaal von St. Josef an der Solinger Straße 17 statt.