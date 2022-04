Polizei sucht Brandstifter in Langenfeld : Unbekannte zünden Müllsäcke an

Unbekannte haben auf einem Parkplatz in Langenfeld Immigrath Müllbeutel angezündet. Das Feuer griff auf einen kleinen Baum über. Die Hitze verschmorte bereits den Lack eines Autos, als die Feuerwehr eintraf. Foto: Polizei

Langenfeld Einen Schaden von mehreren hundert Euro richtete eine Brandstiftung in der Mittwochnacht in Langenfeld-Immigrath an. Unbekannte steckten Müllsäcke an. Das Feuer griff auf einen Baum über und beschädigte ein Auto.

