Langenfeld: Die Quallen-Forscherin

Langenfeld Verena Meis lehrt an der Düsseldorfer Heine-Uni als Dozentin. Und sie leitet das bundesweit einmalige "Qualleninstitut".

Kein Hirn, kein Herz, keine Knochen. Quallen sind nicht nur biologisch interessante Lebewesen. Doch warum sind sie ausgerechnet das Objekt ihrer Forschungs-Begierde? Verena Meis lacht und erzählt von den Anfängen des "Qualleninstituts", das sie 2015 gemeinsam mit der Medien- und Kulturwissenschaftlerin Kathrin Dreckmann gegründet hat. "Während eines Mallorca-Urlaubs herrschte ,Feuer-Quallen-Alarm'. Notgedrungen saßen wir am Pool. Weil ich gerade an einem Aufsatz schrieb, war ich auf der Suche nach einer Figur, die das Verhältnis von Körper und digitalem Raum auf der Bühne abbilden könnte. Da schien mir die Qualle, die bis zu 99 Prozent aus Wasser besteht, passend."

Aus der Schnapsidee wurde ein Habilitationsvorhaben: Unter dem Titel "Discomedusae: Die Qualle als Denk- und Bewegungsfigur" erforscht die gebürtige Mönchengladbacherin das Potenzial dieses durchscheinenden und selbstbefruchtenden Wesens. "Wir begreifen das in aller Regel bloß als monströs-giftige Erscheinung abgetane Tier als Denk-, Sound- und Bewegungsfigur in Medien, Kunst und Wissenschaft. Bewusst wird es zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Praxis verortet. Und wir arbeiten eng mit bildenden Künstlern, Komponisten und Choreographen", betont die 35-Jährige, die hauptberuflich am Germanistischen Institut Literatur- und Theaterwissenschaften lehrt.