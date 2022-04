Ärger in der Langenfelder Markthalle dauert an : Markthalle bleibt bis Montag kalt

Die Markthalle glänzt in neuem Outfit, nur die Technik hinkt noch hinterher und führt zu kalten Füßen . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Pleiten-, Pech- und Pannenserie in der Markthalle hält an: Die defekte Tür zum Markt ist weiter geschlossen. Dafür fällt am Montag die Heizung aus und die Gäste müssen erneut im Kalten essen. Einige Gastronomen sind sauer.