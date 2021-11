Moscheebau im Berliner Viertel : Die Minarette sind da

Ein Kran hat die beiden Minarette am Freitag an der Mevlana-Rumi-Straße auf ihre Sockel gehoben. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die inklusive Sockel gut 25 Meter hohen Türme wurden per Schwertransport von der türkischen Schwarzmeerküste ins Berliner Viertel gebracht.

(gut) Sie kamen per Schwertransport von der türkischen Schwarzmeerküste: Die beiden Minarette der neuen Ditib-Moschee neben dem Mona Mare sind da. Am Freitag wurden sie aufgebaut. Mit Sockel ragen sie nach Angaben der Türkisch-Islamischen Gemeinde gut 25 Meter in die Höhe. „Die Minarette wurden in Bartin gefertigt“, berichtet der Dialogbeauftragte der Gemeinde, Mohamed Adib. Die Küstenstadt liegt knapp 200 Kilometer nördlich von Ankara. Schwerlast-Lkw transportierten die verkleideten Betontürme als Ganzstück über den Balkan nach Monheim. Der Rohbau des künftigen Gemeindezentrums an der Mevlana-Rumi-Straße steht. Als erstes fertiggestellt werden soll der Gebetsraum: „Wir hoffen, zum Ramadan 2023 erstmals darin beten zu können“, sagt Adib. Das wäre im übernächsten April. Insgesamt rechnet seine Gemeinde mit Baukosten von rund sechs Millionen Euro. Ein Kraftakt, denn das Geld muss laut Adib ausschließlich durch Spenden zusammenkommen. Das mit 425.000 Euro taxierte Grundstück stellte die Stadt Monheim der Gemeinde gratis zur Verfügung. RP-Foto: Matzerath