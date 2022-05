Grüne sind die eigentlichen Gewinner im Wahlkreis 37 : Die Grünen legen kräftig zu

Langenfeld/Monheim Siedi Serag erreicht sehr gutes Ergebnis in ihrem Wahlkreis, das aber nicht für den Landtag reicht. Die Langenfelder Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen steht auf Platz 71 der grünen Landesliste.

Die Gewinner der Landtagswahl 2022 in NRW sind auch im Wahlkreis 37 Bündnis 90/Die Grünen. Im Hilden Süd, Monheim und Langenfeld wachsen sie zweistellig und knüpfen damit an den Landestrend an. „Ja, ich habe damit gerechnet“, sagt Kandidatin Siedi Serag, „weil unsere Themen stimmen und wir auf Bundesebene zwei Minister haben, die einen tollen Job machen.“ Und natürlich „haben wir vor Ort hart gearbeitet. Das Wahlergebnis ist ein klarer Auftrag für Klimaschutz und mehr Investitionen in den Bildungsbereich“, sagt die Kandidatin, die nur rund fünf Prozent hinter dem SPD-Kandidaten liegt.