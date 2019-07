Hingehen : Die Krimi-Cops lesen in Langenfeld

Langenfeld Den Auftakt der dreiteiligen Lesereihe bestreiten echte Polizisten.

Am 23. Juli und an den beiden darauffolgenden Dienstagen wird es spannend im Flügelsaal des Langenfelder Kulturzentrums. Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es jeweils ab 20 Uhr Krimi-Lesungen. Diesmal unter dem Motto „Krimi-Highlights von nebenan“.

Am 30. Juli ist Daniela Schwaner aus Wuppertal in der Stadtbibliothek zu Gast. Sie liest aus ihrem Krimi „Der Wolf ist tot“ mit Kriminalhauptkommissar Cartsn Kantner vor. Daniela Schwaner, Jahrgang 1971, ist im Wuppertaler Stadtteil Barmen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ab 1991 studierte sie Anglistik/Amerikanistik/Germanistik an der Bergischen Uni. Während der Studienzeit war sie Mitglied einer Theatergruppe, mit der sie Auftritte in Wuppertal und London hatte. Schon immer liebte sie es zu schreiben und schloss sich an der Uni dem „After Twelve Crime Fiction Club“ an, wo Krimis in englischer Sprache verfasste. Nachdem sie einige Jahre in Hessen verbrachte, lebt Daniela Schwaner heute mit ihrem Mann in Wuppertal.