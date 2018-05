Langenfeld: Die Klüngelköpp treten beim ZNS-Fest auf

Langenfeld Am Wochenende gibt es im Stadtzentrum buntes Programm, Tombola und verkaufsoffenen Sonntag.

Mit Musik, Tanzdarbietungen, Rennfahrsimulator, Auto-Ausstellung, Trödelmarkt, Tombola und verkaufsoffenem Sonntag (13 bis 18 Uhr) zieht am kommenden Wochenende das 30. ZNS-Fest in die Stadtmitte. Die drei Großbuchstaben stehen für Menschen mit geschädigten Zentralen Nervensystem, denen der 1989 gegründete Langenfelder Förderkreis ZNS vor allem durch die Erlöse seines alljährlichen Fests und die damit verbundenen Spenden helfen möchte. "Bislang sind insgesamt knapp 780.000 Euro zusammengekommen", sagt Förderkreis-Vorsitzender Jürgen Öxmann.

Bühnenprogramm Laut Mitorganisator Jochen Buff wird auf der Bühne am Konrad-Adenauer-Platz viel geboten. Am Samstag erklingt zunächst ab 11 Uhr Hintergrundmusik, dann jazzen von 14 bis 15 Uhr sowie nach der offiziellen Festeröffnung von 15.30 bis 16.30 Uhr Peter Weisheit and the Dixie Tramps. Es folgen ab 17 Uhr die Tanzschule Dancegate, ab 17.45 Uhr die Tanzgruppe des RCC sowie ab 19 bis 22 Uhr die Jokebox-Cover Band. Am Sonntag startet um 11 Uhr die Musikschule , dann folgen ab 13.15 Uhr das Jugendtanzkorps Rheinsternchen, ab 14.30 Uhr die Tanzschule Breuer, ab 16 Uhr die Dudelsackgruppe Rhine Area Pipes and Drums, ab 17.15 Uhr Trompeter Bruce Kapusta sowie ab 18.30 Uhr die aus dem Karneval bekannte kölsche Stimmungsband Klüngelköpp.