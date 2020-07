In der Corona-Krise schwierige Vorbereitung : Karnevalisten zittern um die Session

Beschränkungen und Ungewissheiten: Die Karnevalisten bereiten sich in der Corona-Krise bangen Blicks auf die Session vor. Foto: Gabriel Werner/Gabriel, Werner

Langenfeld/Monheim Die Karnevalisten bereiten sich in beiden Städten in der Corona-Krise unter erschwerten Bedingungen und mit vielen Ungewissheiten auf die neue Session vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Czyperek

Auf der Homepage der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) läuft der Countdown für den 11ten im 11ten. Gezählt werden dort die Tage, Stunden, und Minuten bis zum Start der neuen Session. „Wir planen sie in vollen Zügen“, sagt der Gromoka-Vorsitzende Ralf Volgmann. Auch wenn die Situation wegen der Pandemie außergewöhnlich sei und sich von Woche zu Woche verändere. „Ich glaube daran, dass es in Monheim Karneval geben wird.“ Übrigens: „Nix vi russ“ lautet mit Blick auf das Coronavirus dieses Mal das humorvolle und doppeldeutige Monheimer Sessionsmotto.

Das Überholen des Spielmanns über den Rhein am ersten Septemberwochenende markiert in der Gänselieselstadt schon vor der Session ein Stück närrisches Brauchtum. Jährlich verfolgen rund 300 Gäste das Spektakel vom Ufer aus. Das soll auch in wenigen Wochen wieder so sein. „Wir führen Gespräche mit der Stadtverwaltung, wie wir das organisieren können“, sagt Volgmann. Möglicherweise werde es feste Sitzplätze und Namenslisten geben. Ein Mund-Nasenschutz sei für die Teilnehmer notwendig.

Info Diese Veranstaltungen sind relativ sicher September Das traditionelle Überholen des Spielmanns über den Rhein in Monheim am ersten Septemberwochenende; als ein Stück närrisches Brauchtum schon vor der Session. Februar Damensitzung der Gromoka im Festzelt in Monheim am 2. und 3. Februar, jeweils ab 14.45 Uhr. Der Vorverkauf hat begonnen.

Am Schelmenturm wird es am 11. November immer ziemlich eng. „Da müssen wir uns noch etwas einfallen lassen“, räumt Volgmann ein. Weiberfastnacht 2021 sei „noch ganz weit weg“. Zwischen 1500 und 2000 Besucher feiern dann üblicherweise in der Altstadt. Volgmann sagt, er wolle noch nicht zu sehr in die Zukunft blicken. Das Land NRW entscheide letztlich, was erlaubt ist. Die Künstler für den Sitzungskarneval seien bereits vor einem Jahr eingekauft worden. Die „größte Damensitzung am Rhein“ sei deshalb wie üblich im Festzelt. Auch wenn es wegen des Hygienekonzepts Änderungen geben müsse. „Wir verkleinern das Ganze und reduzieren die Besucherzahlen, bieten statt einem dann zwei spiegelbildliche Programme am 2. und 3. Februar für jeweils 1700 Gäste an“, sagt der Vorsitzende. In den Vorjahren habe man im Zelt 2200 Plätze vorgehalten. Der Vorverkauf laufe, „es gibt noch Karten über die Homepage“.

Das Monheimer Prinzenpaar für die Session 2020/21 steht zwar fest, ist aber noch geheim. Es wird üblicherweise erst am 11. November proklamiert. Die Gromoka hat eine pragmatische Lösung parat: Finden Sitzungskarneval und Rosenmontagszug statt, wird das Prinzenpaar für eine Session im Amt sein, sonst für zwei. Für die Planung des Rosenmontags sei noch etwas Zeit. „Die Wagenbauer starten erst im Dezember, berichtet Volgmann. Anders sieht es bei den Fußgruppen aus. „Die schneidern selber und bereiten sich jetzt schon vor.“ Ob und wie der närrische Lindwurm ziehen kann, lässt sich noch nicht sagen. „Wir planen mit normalen Verhältnissen.“

Zurückhaltender sind die Vereine in der Nachbarstadt Langenfeld. „Wer will mit Abstand Karneval feiern?“, fragt Helmut Schoos vom Festkomitee Langenfelder Karneval (FLK). Man habe am Mittwoch mit dem Vorstand zusammen gesessen und überlegt, wie zu verfahren sei. Das Programm für die Prinzenproklamation am 13. November in der Stadthalle unter anderem mit der Tanzgruppe „Echte Fründe“, mit Thomas Cüpper, den Funky Marys und den Domstürmern sei gebucht. Man habe aber noch keine Eintrittskarten verkauft, weil noch unsicher sei, wie viele Besucher tatsächlich in den Saal hinein dürften. „Wir warten auf die Empfehlung des Landes.“ Sage man jetzt schon ab, bliebe das FLK auf den Kosten sitzen.