Marienhof in Monheim 200 Hühner und zwei Hähne sind jetzt da

Die Kälte macht dem Federvieh nichts aus. 130 braune Rodeländer und 70 weiße Lohmann LSL Classic Hühner tummeln sich rund um den mobilen Stall an der Bleer Straße. Zwei Hähne komplettieren die Hühnerschar. Die gehört Alexander Zimmer (49), der auf dem Marienhof auf einem acht Hektar großen Gelände regenerative Landwirtschaft betreibt. Gemeinsam mit Agrarbetriebswirt Robert Groß (32) baut der Unternehmer Gemüse an, hält Schafe und seit einigen Wochen auch Hühner. Die Eier werden über einen Automaten an der Bleer Straße, direkt an der Einfahrt zur Marienburg, verkauft.