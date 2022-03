Gehörlosen Nationalelf spielt in Langenfeld : Remis beim Freundschaftsspiel

Langenfeld Die gehörlosen Fußballer schlagen sich wacker beim Spiel gegen den HSV Langenfeld. Die Nationalelf gehört organisatorisch nicht zum Deutschen Fußballbund.

Kommunikation ist im Mannschaftssport unabdingbar. So helfen sich Spieler auch auf dem Fußballfeld bei drohender Gefahr durch einen Gegner, bauen sich in schwierigen Phasen auf und helfen sich aus verzwickten Spielsituationen heraus. Dem Gegner des HSV Langenfeld war diese Komponente des Sports in einem Testspiel nun nicht vergönnt. Es handelte sich um die Deutsche Nationalmannschaft der Gehörlosen. Die Auswahl, die seit 2000 von Trainer Frank Zürn betreut wird, befindet sich in der heißen Vorbereitung auf die Deaflympics im Mai. Das Turnier in Brasilien ist das Pendant zu den Olympischen Spielen, an denen ausschließlich Sportler ohne Gehör teilnehmen. Während des Trainingslagers fanden die sportlichen Leiter im HSV Langenfeld einen geeigneten Testspielgegner. Vorsitzender Gunnar Neuser war stolz über den Besuch des Nationalteams. „Das ist ein Höhepunkt, das ist etwas besonderes“, sagte Neuser, und er betonte: „Unser Verein steht für Familie und Miteinander. Nachher gibt es ein gemeinsames Essen mit den Jungs.“ Neuser hofft, dass es nicht das letzte Aufeinandertreffen mit den gehörlosen Fußballern war.