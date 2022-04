Die Diskussionen um neue Turnhallen gehen in die nächste Runde : Steiniger Weg zur nächsten Sporthalle

Langenfeld Es wird viel diskutiert, aber die wichtigste Frage: „Was soll die Halle denn können?“, ist noch immer ungeklärt. Die Langenfelder Politik wartet auf Fakten.

„Die Verwaltung mauert bei der Turnhalle für Kopernikus-Realschule“, kritisiert Dr. Günter Herweg, Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen im Langenfelder Stadtrat. „Sie bleibt bei ihrem Standpunkt, dass dort wegen des reinen Wohngebietes nur eine Schulsporthalle gebaut werden kann“, sagt Herweg. Dabei könnte durch Ausweisung eines neuen Bebauungsplanes das Areal verändert und damit auch eine Sportnutzung durch Vereine in bestimmten Maßen möglich werden. „Wir haben Gelder für eine Machbarkeitsstudie in den Haushalt eingestellt. Ich bin gespannt, zu welchen Ergebnissen sie kommt.“ Allerdings sei die Studie noch nicht in Auftrag gegeben worden, weil der Kreis den frisch beschlossenen Langenfelder Haushalt noch nicht genehmigt hat.

„Ich habe während der Gemeinschaftssitzung die Verwaltung aufgefordert, aufzuzeigen, was unter welchen Umständen möglich ist. Die Schüler haben ein Anrecht auf den Schulsport“, betont Herweg. Andererseits hätten auch die Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) und die Behinderten-Sport-Gemeinschaft Langenfeld (BSG) einen guten multifunktionellen Hallenvorschlag für das geplante Kinder- und Jugendsportzentrum am Fahler Weg präsentiert.

„Die Gemeinschaftssitzung der Ausschüsse diente dazu, alle Beteiligten auf einen Sachstand zu bringen“, erklärt Carsten Lüdorf, Leiter des Referats Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport. „Wir als Verwaltung haben noch den Prüfauftrag, die Möglichkeiten eines Sporthallenbaus an der Kopernikus Realschule auszuloten. Dafür stehen 30.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie im Haushalt“, sagt Lüdorf. Wer die Studie durchführe, sei noch offen. Ziel der Verwaltung sei, die Fragen rund um die Turnhallen in den kommenden Monaten zu klären. „In den Maisitzung werden wir der Politik vermutlich noch keine weiteren Erkenntnisse vorlegen können.“

Das sieht auch der Vorsitzende des PUK, Dipl.-Ing. Carsten Loer (CDU), so: „Jede Entscheidung ohne genaue Faktenlage, ist eine falsche Entscheidung.“ Die SGL-Idee sei im Frühjahr 2020 ein Mal angeklungen und dann coronabedingt in der Schublade verschwunden. Das jetzt vorgelegte Konzept habe er das erste Mal gesehen. „Wir müssen aus Fairnessgründen beide Überlegungen prüfen und untersuchen lassen. Vorab aber müssen wir festlegen, was in den Hallen jeweils genau stattfinden soll und welche Standards wir anlegen wollen.“ Hinzu kämen die Auslotung aller baurechtlichen und finanziellen Möglichkeiten. Erst dann könne eine annähernd realistische Kostenschätzung erfolgen, die ja „kein Hexenwerk ist.“ Auf der dann vorliegenden Datenlage könne die Politik vernünftig entscheiden.