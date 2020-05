Krisen und Katastrophen ... und was daraus wurde : „Der Staat darf nie wieder die Kontrolle verlieren“

Die RP-Ausgaben in der Lokalredaktion Langenfeld vom 6.8.2015 und vom 17.8.2015: Zu Beginn der Flüchtlingskrise kamen hunderte Menschen nach Langenfeld und Monheim. Die Stadt Langenfeld machte zunächst Platz in Turnhallen für die Menschen. Die Bürger schwankten zwischen Hilfsbereitschaft und Unsicherheit, wie mit der Krise umzugehen sei. Foto: RP

Langenfeld/Monheim Die Langenfelder Beigeordnete Marion Prell hat während der Flüchtlingskrise 2015 früh Kapazitäten ausgeweitet. Neben Zelten gab es außerdem Unterkünfte in städtischen Turnhallen.

Von Petra Czyperek

Die Stadt Langenfeld hat auf die Flüchtlingskrise seit 2015 mit dem Bau von Unterkünften und Leichtbauhallen reagiert, aber auch Platz in Turnhallen bereitgestellt. Inzwischen sind die Zahlen der Bewohner in den Unterkünften um die Hälfte zurückgegangen. Einige Häuser wurden bereits wieder geschlossen. 438 Menschen leben noch in Flüchtlingsunterkünften. Die meisten kommen aus dem Irak, Afghanistan, Syrien und Nigeria. Bei vielen läuft das Anerkennungsverfahren noch, andere werden geduldet, berichtet die Stadt. Manche wohnten Jahre in solch einer Unterkunft, bevor sie eine Wohnung finden. Die Verfahren beim Kreisausländeramt in Mettmann oder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge könnten sich ziehen. Die Städte hätten keinen Einfluss darauf.

119 Personen haben da Asylverfahren durchlaufen und sind geduldet. Bei 242 Menschen läuft das Verfahren noch. 77 sind anerkannt. Sie warten nun auf eine Wohnung. Von Januar bis September 2019 konnten insgesamt 61 Personen mit Unterstützung des Integrationsbüros in 23 eigene Wohnungen vermittelt werden. Die Aufregung um Flüchtlingswellen, die unsere Städte in der Vergangenheit teilweise überforderten, hat sich gelegt. Die Zahl der Flüchtlinge, die jetzt noch in Langenfeld ankommen, sei sehr gering, hatte Holger Hammer, Referatsleiter Soziales bei der Stadt kürzlich festgestellt.

Info Marion Prell hat früh Kapazitäten ausgeweitet Foto: Stadt Die Flüchtlingslage gestaltet sich momentan wesentlich entspannter als zur Hochzeit 2015/16. Mit Vorlauf von nur 18 Stunden musste die Stadt im Auftrag des Landes eine Notunterkunft aus dem Boden stampfen. Dort waren über Wochen bis zu 200 Menschen gleichzeitig untergebracht.Die erste Beigeordnete Marion Prell hatte frühzeitig im Sommer 2015 begonnen, die Kapazitäten auszuweiten und am Standort Albert-Einstein-Straße bereits Gebäude der LVR-Klinik angemietet. Es wurden aber auch Behelfsunterkünfte in Turnhallen, Gewerbehallen und Zelthallen erforderlich und eingerichtet.

Auch wenn das Thema in der Öffentlichkeit inzwischen nicht mehr so präsent ist, bleibt die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung stabil. Rund 150 Helfer kümmerten sich um einzelne Migranten oder Familien. Die Ehrenamtlichen sind während der Corona-Krise unter anderen Vorzeichen im Einsatz, berichtet Holger Hammer. Das Betreten der Unterkünfte ist für sie momentan nicht möglich. Persönliche Kontakte sind deshalb eingeschränkt. Jedoch werde über Handy und Computer der Kontakt gehalten. Ebenso ruhten die Projekte, welche in den Unterkünften durchgeführt werden. Generell bestünden sie aber weiter und sollten schnellstmöglich fortgeführt werden, sagt Hammer.

Offizieller Ansprechpartner für die Stadt ist zwar der Verein Flüchtlingshilfe, jedoch könnten sich Interessierte auch direkt im Rathaus melden. Voraussetzung seien ein polizeiliches Führungszeugnis und das Bekenntnis zum Grundgesetz, so Hammer. Flüchtlingshelfer, die in die Unterkünfte gehen, erhalten einen Ausweis. In Langenfeld sind außerdem drei „Kümmerer“ im Einsatz. Sie sind Ansprechpartner in den Gebäuden am Winkelsweg, an der Theodor-Heuss-Straße und Alt-Langenfeld sowie in den vier Gebäuden an der Albert-Einstein-Straße. Die drei Vollzeitstellen wurden zu Beginn des Jahres 2019 auf zwei Jahre befristet eingerichtet.