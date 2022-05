Langenfelder Seniorin ist auch Zack und lässt sich nicht reinlegen : Trickbetrug über Hausnotruf gescheitert

Langenfeld Dank der schnellen Reaktion einer Langenfelder Seniorin scheitert der Versuch von Trickbetrügern, sie um Geld und Schmuck zu bringen. Die Deutsche Rentenversicherung warnt vor Betrügern, die behaupten, die Sozialversicherungsnummer müsse geändert werden. Die Nummer wird nie verändert und die Rentenversicherung fordert niemanden auf, die Vermögensverhältnisse offenzulegen oder Geld an die Rentenkasse zu überweisen oder auszuhändigen.

„Ihre Sozialversicherungsnummer ist nicht mehr gültig. Bitte rufen Sie folgende Nummer an, um eine andere zu erhalten“, sagt die Stimme aus dem Hausnotrufsystem. „Geben sie ihre Vermögenswerte an, damit sie weiter darauf zugreifen können.“ Doch die Seniorin lächelt still in sich hinein und legt auf. Anschließend informiert sie den Hausnotruf der Malteser, der sofort reagiert und die SIM-Karte im Gerät auswechselt. „Wir haben die Karte sofort gesperrt“, sagt Christian Nitz vom Maltesernotrufsystem in Langenfeld. „Die Systeme laufen über eine Handynummer, die sich im Notfall mit unserem Computer verbindet und wir dann zu den Anrufern rausfahren. Wir selbst rufen niemals über diese Nummer einen unserer Kunden an“, betont Nitz. „Und natürlich fragen wir weder nach der Sozialversicherungsnummer oder den Vermögensverhältnissen. Wir verwenden auch keine fortlaufenden Nummer für das Hausnotrufsystem und sind auch nicht gehackt worden“, sagt Nitz. Es sei ein Zufall gewesen, dass der Anrufer diese Nummer angerufen habe. Die deutsche Rentversicherung warnt vor diesen Anrufen: Versicherungsnummern werden nie gesperrt oder ungültig. Die Masche der Kriminellen grassiert seit Monaten in Süddeutschland. Offenbar weiten sie ihr kriminelles Tun so langsam auch auf die nördlichen Bundesländer auszuweiten.