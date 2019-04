Langenfeld/Monheim : Bibliotheken möchten sonntags öffnen

Die Langenfelder Bibliothekschefin Martina Seuser ist Plänen einer Sonntagsöffnung gegenüber aufgeschlossen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In den städtischen Büchereien gibt es Ideen für die Umsetzung einer Sonntagsöffnung. Bei der anstehenden Renovierung werden in Langenfeld Voraussetzungen geschaffen.

Die Monheimer Bibliothek entwickelt sich immer mehr zum Wohnzimmer der Stadt: Besucher können es sich in der gemütlichen Leseecke oder auf den mit farbigem Stoff bezogenen Sesseln im Foyer bequem machen. Da passt auch die Diskussion um eine Sonntagsöffnung gut ins neue Konzept. Der scheidende Bibliotheksleiter Martin Führer sagt: „Ich bin sehr dafür.“ Er spricht sich für „familienfreundliche Öffnungszeiten“ und damit auch für eine stundenweise Öffnung an Sonntagen aus. Es müsse aber überlegt werden, ob die Bibliothek an der Tempelhofer Straße 13 nur ihre Pforten für die Ausleihe öffne oder, ob man dann auch eine Beratung anbiete.

CDU und FDP haben jetzt im NRW-Landtag einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der vorsieht, dass Büchereien mit Kultureinrichtungen wie dem Theater, der Oper oder Museen gleichgestellt werden. Damit dürften sie – anders als bisher – auch sonntags öffnen. Vertreter aller Parteien signalisierten Zustimmung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hingegen lehnt die Pläne ab, Auch die Kirchen sehen das Vorhaben kritisch.

Info Bibliotheksverband für die Sonntagsöffnung Kommunale Bibliotheken bieten im öffentlichen Auftrag Zugang zu Bildung und Kultur. Dies erfordert, dass sie ihre Öffnungszeiten den Bedarfen und Lebensumständen der Menschen anpassen, sagt der Deutsche Bibliotheksverband, der sich für eine Sonntagöffnung einsetzt.

„Wir sind grundsätzlich dabei, die Öffnungszeiten zu überdenken“, erklärt Führer weiter. Eine Sonntagsöffnung könnte dabei helfen, die Einrichtung attraktiver zu machen. Unübliche Öffnungszeiten seien „charmant“, erlebt er. In den Osterferien etwa ist an vier Terminen eine „Lange Nacht des Lernens“ für Abiturienten, die sich auf die Klausuren und mündlichen Prüfungen vorbereiten. Letztmals bietet am heutigen Donnerstag die Bibliothek von 18 bis 20 Uhr Unterstützung und Snacks für die Schüler an. „Der erste Termin ist sehr gut angenommen worden“, berichtet Führer.