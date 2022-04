Langenfeld : 850 KAG-Schüler helfen der Ukraine

KAG Schüler beim Sponsorenlauf für die Ukraine. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Mit dem Erlös des Spendenlaufs wollen die Schüler den Menschen in der kriegsgebeutelten Ukrainie helfen und ihre Solidarität zeigen.

Rund 850 Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) starteten am Freitag, 1. April, von der dritten bis zur sechsten Stunde zu einem Spendenlauf zugunsten der Menschen in der Ukraine. Aufgeteilt in zwei Gruppen ab 9.50 und 11.35 Uhr gingen die Schüler an den Start.

„Die Schüler sammelten bei dieser Aktion auf sportliche Weise Spenden und engagieren sich gemeinsam für in Not geratene Menschen. Unsere Schule übernimmt mit dieser Aktion Verantwortung und beweist Solidarität mit der Ukraine. So möchten wir gemeinsam als Konrad-Adenauer-Gymnasium ein Zeichen setzen“, sagt die Organisatorin des Laufs Helena Steuer.