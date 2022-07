Schützenbruderschaft Langenfeld-Richrath lädt zum Schützen- und Volksfest ein : Richrather feiern ihr Schützenfest

Der amtierende Schützenkönig in Langenfeld Richrath schaffte es mit dem 261. Schuss: Jörg Beilmann mit Corinna. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In den kommenden Tagen geht es heiß her in Richrath: Die 200 Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 laden zum Fest.

() Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Richrath 1870 feiert ihr Schützenfest. Am Freitag, 8. Juli, laden die Schützen ab 14.30 Uhr bunten Seniorennachmittag in die Schützenhalle ein. Sportlich geht es ab 18 Uhr im Sportpark Schlangenberg weiter: Dann tritt beim traditionellen Fußballspiel die Richrather Dorfauswahl gegen die Traditionsmannschaft von Bayer 04 Leverkusen an. Ab 20 Uhr geht es mit der Aftergame Party in der Schützenhalle weiter.

Der Samstag, 9. Juli, steht im Zeichen der Kirmes, die die Schützen um 15 Uhr eröffnen. Nach dem Antreten zum Festzug um 15.30 Uhr geht es zur Kranzniederlegung am Ehrenmal und zum Abholen des Königspaares. Um 17.30 Uhr startet der Festzug vom Königshaus zur Schützenhalle. Dort beginnt um 18.15 Uhr das Ausschießen des Bürgervogels und eines Vogels für die Richrather Vereine. Ab 20.30 Uhr lädt die Bruderschaft zum Richrather Heimatabend in die Schützenhalle mit der Partyband Deja Vu ein.

Am Sonntag, 10. Juli, weckt der Spielmannszug die Schützen an vielen Standpunkten in Richrath, um sie an die Festmesse der Bruderschaft in der Pfarrkirche St. Martin zu erinnern, die um 10 Uhr mit dem Einzug der Fahnen, Brudermeister, Königspaar und Pfarrer beginnt. Im Anschluss marschiert der Festzug zur Schützenhalle, an der um 11 Uhr die Kirmes auf dem Festplatz mit Frühschoppen, untermalt von den Bergischen Musikanten, eröffnet wird. Eine Stunde, um 12 Uhr, beginnt das Ausschießen des Jugendprinzen, Jungprinzen und des Spielmannszug-Prinzen. Um 16.30 Uhr empfangen die Richrather Schützen die auswärtigen Vereine mit einem Platzkonzert am Hans-Litterscheid-Platz an der Pfarrkirche St. Martin. Ab 17 Uhr marschiert der große Festzug durch Richrath in Richtung Schützenhalle, in der das Pfänderschießen aller am Festzug beteiligten Bruderschaften und Vereine stattfindet.

Der Montag, 11. Juli, beginnt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin mit Einzug der Fahnen, Brudermeister, Königspaar und Pfarrer. Der anschließende Festzug führt zur Schützenhalle, in der um 11.30 Uhr Ausschießen des neuen Königs mit Platzkonzert beginnt. Um 17.30 Uhr heißt es Antreten zum Festzuges, um den neuen König abzuholen. Von 19.15 Uhr startet der Festzug vom Königshaus mit Parade gegen 19.45 Uhr auf der Kaiserstraße, um um 20 Uhr die Krönung des neuen Königs und der Jugendmajestäten in der Schützenhalle vorzunehmen.

Beim „Großen Krönungsball“ in der Schützenhalle spielt erneut die Partyband Deja Vu.