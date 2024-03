22 Generationen nach Islam-Mystiker Rumi Dichter-Nachfahrin besucht Monheim

Besonders verehrt wird Meister („Mevlana“) Rumi in der Türkei. Sein Mausoleum in Konya ist Wallfahrtsort gläubiger Muslime und besonders seiner Anhänger. Anlässlich seines 750. Todestages (17. Dezember) hatte die türkisch-islamische Ditip-Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Niederrheinischen Islam-Akademie zu einem Tag der Begegnung geladen unter Mitwirkung von Esin Çelebi Bayru, die nicht nur Rumis „Enkelin in 22. Generation“ ist, sondern auch Vizepräsidentin der Internationalen Mevlana-Stiftung. Im VHS-Saal gab es Musik und Tanz unter dem Titel „Brücken der Poesie und Weisheit“.