Langenfeld: Lärmaktionsplan Deutsche Bahn Bahn fragt Anwohner zum Lärmschutz an den Gleisen

Das Eisenbahn-Bundesamt startet erneut eine Öffentlichkeitsbeteiligung zur Lärmaktionsplanung an den Haupteisenbahnstrecken. Langenfelder haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Es ist die vierte Runde seit 2018. Das teilt die Stadt Langenfeld im Auftrag des Eisenbahn-Bundesamtes mit. Die Lärmaktionsplanung wird in zwei Phasen erfolgen. Die erste Phase endet am 24. April. Bis dahin können sich die Teilnehmenden zu ihrer persönlichen Lärmbelastung, zum Beispiel zu Hause oder am Arbeitsplatz, äußern und ihre Einschätzung zum Eisenbahnlärm oder zu den Lärmschutzmaßnahmen abgeben. Für diese Beteiligung steht ein Fragebogen auf der Internetseite des Bundesamtes unter www.laermaktionsplanung-schiene.de zur Verfügung, der direkt online ausgefüllt werden kann.