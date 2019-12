Adventszeit : Georg Buff ist jetzt wieder als Nikolaus unterwegs

Langenfeld Wie alljährlich besucht der ehemalige Polizeibedienstete im Nikolaus-Kostüm Kindertagesstätten und Schulen.

Gottfried Buff (73) hat heute einen prall gefüllten Terminkalender. Als Heiliger Nikolaus ist der ehemalige Polizeibedienstete am 6. Dezember an vielen Orten in der Stadt unterwegs, um Kinderwünsche zu erfüllen. Seit zehn Jahren sieht man Georg Buff am Nikolaus-Tag mit einem weißen Bart und einem Bischofsgewand. So zaubert er nicht nur Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Als Geschenkebringer führt er den bis ins Mittelalter reichenden Brauch der Belohnung in Familien, Kindertagesstätten und bei Feiern fort.