Langenfeld: "Der neue Radweg ist viel zu gefährlich"

Viele Richrather machten ihrem Ärger am Stand der SPD Luft. Sie finden den so genannten Schutzstreifen zu gefährlich. Foto: og

Langenfeld Auf der Richrather Straße ist ein Schutzstreifen aufgezeichnet, der ständig von Parkbuchten unterbrochen wird.

Yvonne Bruns hat sich auch vom Sturzregen nicht abhalten lassen, mit dem Rad zum SPD-Stand an der Richrather Straße/Ecke Steinrausch zu kommen. "Der neue Radweg ist viel zu gefährlich", schimpft sie gleich los. Deshalb fährt sie dort nur noch auf dem Bürgersteig und riskiert ein Knöllchen. Was der Verkehrsausschuss mit CDU-Mehrheit beschlossen, und die Verwaltung umgesetzt hat, stößt offenbar nicht nur der SPD bitter auf.

Denn auf der viel befahrenen Richrather Straße ist ein Radweg - korrekt: ein Schutzstreifen, wie Langenfelds Verkehrsexperte Franz Frank erläutert - aufgezeichnet worden, der in regelmäßigen Abständen von Parkplatz-Markierungen unterbrochen wird. Heißt im Klartext für den Radfahrer: Runter vom Radweg (Schutzstreifen) Richtung Straßenmitte. "Und wenn einem da ein Bus entgegenkommt und einen zeitgleich ein Pkw überholen will, wird es verdammt eng", sagt Bruns. "Das ist gruselig. Ich habe Angst." Sie würde sich deshalb Tempo 30 für die Richrather Straße wünschen. "So wie auf der Jahnstraße."