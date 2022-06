Langenfelder Lions haben sportlichen Präsidenten : Lions: Peter Siemons folgt Artur Peplinski

Übergabe per Glockenschlag - Lions-Präsident Peter Siemons (li) und Vorgänger Artur Peplinski. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der neue Präsident des Clubs will die Langenfelder in Bewegung halten. Der leidenschaftliche Läufer mit Trainerlizenz will Sport mit digitalen Spenden verknüpfen.