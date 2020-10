Monheimer nimmt Ehrung entgegen : Bundesverdienstkreuz für Harald Senft

Monheim Der Monheimer hat sich besonders für die Belange Älterer eingesetzt.

Das Wohl seiner Mitmenschen lag Harald Senft schon immer am Herzen. Unermüdlich hat sich der Baumberger in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem als Gründer des Seniorenbüros, Vorsitzender der Senioren-Union und im Monheimer Stadtrat engagiert. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz wurde dem 79-Jährigen jetzt das Bundesverdienstkreuz verliehen. In Beisein von Bürgermeister Daniel Zimmermann überreichte Landrat Thomas Hendele die hohe Ehrung im Monheimer Ratssaal.