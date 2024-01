Frauen und Männer sind willkommen Der Monheimer Club ist Feuer und Flamme für Modelleisenbahnen

Wenn montags abends zwischen 18 und 20 Uhr Licht im Fahrradkeller des Eki-Hauses brennt, dann bedeutet das nur eins: Der Modellbahnclub ist vor Ort und werkelt an seinen Miniatur-Lokomotiven. Modelleisenbahn-Liebhaber aus Monheim und Umgebung haben schon seit 1972 in dem Verein die Möglichkeit, ihre Leidenschaft mit Gleichgesinnten zu teilen. Aktuell hat der Club 16 Mitglieder, von denen sechs wirklich aktiv dabei sind. Karl Kreuer ist einer von ihnen. Außerdem ist er Vereinsvorsitzender und bereits seit 1989 an Bord.