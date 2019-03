Langenfeld : Meisterin der schönen Stimmen

Claudia Rübben-Laux (mitte) singt gerne in Gemeinschaft und freut sich, wenn alle zusammen ein gutes Ergebnis einfahren. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Claudia Rübben-Laux leitet seit 25 Jahren den Langenfelder Frauenchor. Gesang in der Gemeinschaft ist seit jeher die Passion der 58-Jährigen.

Von Isabell Klaas

„Lassen Sie uns mal ein paar Töne zum Anfang machen.“ Wie oft wird Claudia Rübben-Laux diese Aufforderung an den Langenfelder Frauenchor wohl schon über die Lippen gegangen sein? Mit Sicherheit unzählige Male während der 25 Jahre, in denen sie in der Stadt Chorleiterin ist. Der Laie hört bei der Probe in der Stadthalle an der Hauptstraße gleich, dass hier versierte Sängerinnen „Töne machen“, die rein und klar und schön im Ohr des Zuhörers ankommen, wenngleich sie noch lange nicht perfekt sind, wie die Sängerinnen behaupten.

Der Langenfelder Frauenchor gehört zu den wenigen ohne Nachwuchssorgen. 77 Mitglieder von 17 bis 80 Jahren zeigen unter der Leitung der studierten Sängerin und Musiklehrerin wie wunderbar und anspruchsvoll Singen in der Gemeinschaft sein kann. Und wie erfolgreich. Wenn man die richtige Chorleiterin hat, die mit Professionalität, Fingerspitzengefühl sowie Hingabe für Mensch und Musik die Sänger anleitet.

Info Frauenchor feiert mit Sektempfang Foto: grafik Wann Am Sonntag, 24. März, feiert der Langenfelder Frauenchor mit der Leiterin und Chordirektorin Claudia Rübben-Laux das 25-jährige „Dienstjubiläum“ der Frau an der Spitze. Was Die Sängerinnen haben hierzu im Frankreichjahr eine Messe von Cécile Chaminade einstudiert. Wo Die Messe von Cécile Chaminade kommt am kommenden Sonntag im Gottesdienst um 11 Uhr in der Kirche St. Martin, Kaiserstraße in Langenfeld-Richrath, zur Aufführung. Hier wird gefeiert Im Anschluss an die musikalische Aufführung gibt es im Gemeindesaal in Richrath eine kleine Feier für die Chorleiterin, die Sängerinnen und die Gäste mit einem Sektempfang.

Im nächsten Jahr wird der Langenfelder Frauenchor zum achten Mal seinen Meisterchor-Titel erkämpfen. Für Rübben-Laux ist das ein ehrgeiziges Projekt, für das sie ihren Damen eventuell noch einmal eine Komposition auf den Leib schreiben lässt. „Warum nicht?“, sagt die Chorleiterin, „wäre doch toll. Das haben wir schon mal gemacht.“ Sie holt aus ihren Frauen stimmlich heraus, was möglich ist und ihnen Freude macht. „Wir können uns durchaus mit Profi-Chören messen, auch wenn viele von uns keine Noten lesen können“, sagt sie. „Das ist phänomenal und sehr schön. Unsere Frauen singen aus Freude und nicht, weil sie Geld dafür bekommen. Die Motivation ist eine ganz andere.“

Die Langenfelder Sängerinnen waren der erste eigene Chor von Claudia Rübben-Laux, nachdem sie lange Jahre ihrem Vater, dem Hochschulprofessor Hermannjosef Rübben, beim Frauenchor Bayer Leverkusen assistiert hatte. Zehn Sängerinnen der ersten Stunde gehören noch heute zum Langenfelder Chor. Mitunter singen dabei drei Generationen einer Familie mit. Wie im Fall von Zoe, dem jüngsten Mitglied, die mit ihrer Mutter und ihrer Oma zur Probe gekommen ist. „Es macht mir Spaß mit den beiden hier zu sein“, sagt sie - und: „Wir singen hier wunderschöne Lieder, auch wenn die völlig anders sind, als das, was ich zu Hause so höre.“

Dem Charisma von Claudia Rübben-Laux, ihrer Lied-Auswahl und der guten Atmosphäre unter den Sängerinnen ist es zu verdanken, dass auch die Jugend sich in der Gemeinschaft wohlfühlt. „Wie in einer guten Ehe machen wir uns immer wieder für einander interessant, sind kreativ und ideenreich“, sagt sie.

„Das Interesse an unserem Chor hat aber auch damit zu tun, wie wir uns darstellen. Und wir stellen uns gut dar, sind fröhlich und offen. Daran haben wir mit Choreografen ausführlich gearbeitet“, sagt die Perfektionistin.

Die 58-Jährige Claudia Rübben-Laux ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Der Langenfelder Frauenchor ist zwar ihr ältestes, nicht aber ihr einziges Projekt. Erst kürzlich hat sie einen Männerchor in Remscheid abgegeben, dafür dirigiert sie dort noch die Frauen, einen weiteren Chor in Oberbantenberg und je einen in Heiligenhaus und in Erftstadt.

Darüber hinaus arbeitet sie als freischaffende Sopranistin, Gesangspädagogin und Stimmbildnerin, gibt Seminare und Workshops, ist Mitglied des Musikausschusses des Chorverbandes NRW und seit 1999 dessen stellvertretende Vorsitzende sowie Landeschorleiterin. „Ich fahre im Jahr 35 000 Kilometer zu meinen Terminen“, sagt sie.