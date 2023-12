Foto-Kalender 2024 Langenfeld für die Wand

Langenfelder, die nicht genug von Langenfeld bekommen können, die können sich ihre schöne Heimatstadt auch an die Wand hängen – zum Beispiel in Form eines Wandkalenders. Ein Modell preist die Stadt Langenfeld selbst an – mit Monatsblättern, die unter anderem die Hauptstraße zeigen, den Langforter Freizeitpark oder das Schwadlappen-Kunstwerk im Kreisverkehr am Baumarkt am Fuße der Hardt. Der Kalender kostet 10 Euro und ist erhältlich im Bürgerbüro im Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz, in der Bücherecke Hiltrud Markett, Hauptstraße 62, und bei Thalia in der Stadtgalerie.