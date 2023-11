2,50 Euro pro Portion Der günstigste Mittagstisch von Monheim

Pünktlich um ein Uhr mittags öffnen sich die Türen des Eki-Mehrgenerationenhauses in Monheim. „Eki“ deshalb, weil es der Evangelischen Kirche gehört. „Das Essen ist fertig!“, ertönt es aus der Küche. Eine Küchenhelferin fährt auf einem Geschirrwagen knapp zwei dutzend Portionen heraus. Es duftet nach Ingwer und Paprika. Menschen stehen an und freuen sich. Kohldampf! Es gibt Kürbissuppe mit Brötchen in Mehrwegboxen. Geduldig warten alle auf ihre Portion. Geben die Box von voriger Woche zurück, bezahlen und nehmen das neue, dampfende Behältnis in Empfang. Manche geben auch gleich die Bestellung für die nächste Woche auf.