Langenfeld/Monheim : Der Chor VoiceArt gibt mehrere Konzerte im Advent

Langenfeld/Monheim (ilpl) Die besinnliche Vorweihnachtszeit, der biblische Hintergrund für das Fest der Liebe aber auch die Hektik bei der Beschaffung von Geschenken und andere winterliche „Vergnügen“ werden musikalisch in Szene gesetzt.

Thematisch, musikalisch aber auch sprachlich vielfältig bietet VoiceArt den Zuhörern ein unvergessliches Klangerlebnis, das mit Sicherheit schon eine wohlige Weihnachtsstimmung zaubern wird. Der Chor tritt am Samstag 14. Dezember um 18 Uhr in der Evangelischen Friedenskirche in Monheim-Baumberg und am Sonntag 15.Dezember um 17 Uhr in der Katholischen Kirche St.Gerhard in Langenfeld-Gieslenberg. Karten für beide Konzerte an den üblichen Vorverkaufsstellen und online unter www.voiceart-langenfeld.de.