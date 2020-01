Was passiert mit dem Abwasser? : Schmutzige Brühe wird zu klarem Wasser

Im Monheimer Klärwerk prüfen Betriebsstellenleiter Volker Kaiser (l.) und BRW-Fachbereichsleiter Markus Koch den Zustand des Wassers, das nach drei mechanischen Reinigungsstufen nun im so genannten Belebungsbecken biologisch gesäubert wird. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Der Bergisch-Rheinische Wasserverband betreibt 22 Klärwerke in der Region. Der Weg von der Kloschüssel bis zum Fluss ist genau vorgezeichnet.

Die Abkürzung BRW kann einen ganz schön in die Irre führen: Steht sie doch unter anderem für Bodenrichtwert, ein Hilfsmittel zur Wertermittlung von Immobilien: Vom Flughafen Barrow bis zur Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße reichen die Erklärungen hinter der Abkürzung mit den drei Buchstaben.

Was die Menschen im Kreisgebiet mit BRW verbinden, hat allerdings eher mit „vier Buchstaben“ zu tun. Geht es doch um die Reinigung der Abwässer von der Kloschüssel bis zur Wiedereinleitung in den Fluss. Kurz: Es geht um den Bergisch-Rheinischen Wasserverband. Er gehört zu den zehn großen Wasserverbänden in Nordrhein-Westfalen. In seinem 550 Quadratkilometer großen Verbandsgebiet gibt es mehr als 950 Kilometer Gewässer, und mit rund 1200 Einwohnern pro Quadratkilometer gehört es mit zu den am dichtesten besiedelten Gebieten in NRW.

Das Klärwerk Monheim säubert auch Langenfelds Abwasser. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Info Der Verband in Zahlen und Fakten Sitz Der BRW hat seinen Sitz in Haan-Gruiten Gewässerlänge im Verbandsgebiet: 950 Kilometer Mitglieder des Verbandes: 762 davon 447 beitragspflichtig Mitarbeiter: 250 Verbandsgebietsgröße: 550 Quadratkilometer Vom Verband betriebene

Anlagen: 22 Klärwerke 99 Regenbeckenanlagen 2 Betriebshöfe (in Hilden und Heiligenhaus) 42 Hochwasser- und Regenrückhaltebecken 39 Pegelstationen 35 Niederschlagsmessstationen Mengen Die 22 Verbandsklärwerke reinigen jährlich rund. 55 Millionen Kubikmeter Abwasser von mehr als 500.000 Einwohnern. Dabei fielen vor zwei Jahren rund rund 34.510 Kubikmeter Klärschlamm an. Davon wurden 21.000 Kubikmeter in der Klärschlammverbrennungsanlage Buchenhofen verbrannt und 13 000 Kubikmeter in verschiedenen Kraftwerken. Der BRW ist zudem noch aufgefordert 1. fließende Gewässer im Verbandsgebiet zu unterhalten (Gewässerunterhaltung), 2. die Wasserführung in den Gewässern auszugleichen und Gewässer auszubauen (Ausgleich der Wasserführung) 3. Abwasser zu reinigen, unschädlich zu machen und abzuführen (Abwasserbeseitigung) 4. die Entsorgung, der in den Verbandsanlagen anfallenden Klärschlämme und sonstige feste Stoffe 5. zu allen Maßnahmen und Vorhaben, welche die Aufgaben oder einzelne Verbandsunternehmen berühren können, Stellung zu nehmen 6. den Wasserhaushalt zu schützen und zu pflegen

Pro Jahr fallen in Nordrhein-Westfalen mehr als 1,3 Milliarden Kubikmeter Schmutzwasser an. Klospülung, Waschmaschine, Geschirrspüler, da kommt einiges zusammen. Ab durch die Spülung heißt es meist für die Verbraucher. Doch damit fängt der Job für die 22 Kläranlagen im Gebiet des BRW erst an. Sie reichen von einer Kleinanlage für 300 Bewohner im Düsseldorfer Stadtteil Hubbelrath bis zu einem Großklärbecken für 130.000 Bewohner in Monheim.

In einer ersten Stufe holt ein Rechen grobe Stoffe aus dem Abwasser. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Das Wasser – beispielsweise nach dem Zähneputzen – läuft zunächst durch die hauseigenen Abwasserrohre und gelangt dann die städtische Kanalisation, die es zur Kläranlage transportiert.

Hans Bernd Schumacher ist seit 1978 beim Bergisch-Rheinischen Wasserverband tätig. Seit 1. Februar 2005 ist der Bauingenieur Geschäftsführer des BRW. Das Foto entstand im Klärwerk Hilden. Foto: Fries, Stefan (frs)

„Hier kommen wir ins Spiel“, sagt Hans Bernd Schumacher. Er ist seit 1. Februar 2005 Geschäftsführer des BRW. Das Schmutzwasser aus Langenfeld und Monheim wird im Klärwerk auf dem BRW-Gelände an der Niederstraße in Monheim gereinigt; ebenso das Regenwasser aus der Gänselieselstadt (in Langenfeld wird das getrennt gesammelte Regenwasser in Bäche geleitet). Die Abläufe im Klärwerk erklären Schumacher und BRW-Fachbereichsleiter Markus Koch so: „Zunächst schöpfen wir die größeren Teile, die sich im verschmutzten Wasser befinden, mit einer Technik ab, die wie ein Rechen funktioniert“, sagt Schumacher. In der ebenfalls mechanischen Stufe zwei komme dann der Sandfang zum Einsatz: In den Körnern bleiben kleinere Teilchen hängen, die dann ebenfalls abtransportiert werden. Laut Koch werden dort immer wieder Kondome, Binden und Wattestäbchen aus der Brühe geholt, die jemand ins Klo geworfen und runtergespült hatte, obwohl sie in den Müll gehören.

Stufe drei ist zunächst mechanisch, dann – mit zugesetzten Bakterien – biologisch. In einem Vorklärbecken setzt sich Schlamm am Boden ab und werden weiter schwimmende Wattestäbchen entfernt. Dann wird das Wasser weiter ins so genannte Belebungsbecken gepumpt. Mit Sauerstoff aus Druckluftrohren versorgte Bakterien bauen die organischen Inhaltsstoffe (Essensreste, Schmutzstoffe aus der Wäsche, Ausscheidungen aus dem Körper) ab. Die Bakterien ernähren und vermehren sich von den Inhaltsstoffen des Abwassers.

Sind Nitrate und Phosphate verschwunden, wird im Nachklärbecken die Biomasse (Belebtschlamm etc.) gesammelt. Der vorentwässerte Schlamm kommt auf dem BRW-Gelände an der Niederstraße in Silos mit Faulturm. Das bei 35 Grad im Turm gesammelte Faulgas wird in einen Gasbehälter geleitet. Ein Blockheizkraftwerk im Turm erzeugt daraus Strom und Wärme für den Betrieb. Der durch Hochleistungszentrifugen (3000 Umdrehungen pro Minute) entwässerte und nach dem Faulprozess in Silos und Turm fast geruchlose Schlamm wird nach nochmaliger Entwässerung in Zentrifugen auf Lkw verladen und zur Müllverbrennungsanlage gebracht.

Zusätzlich zum Abwasser aus der Monheimer und Langenfelder Kanalisation wird auch Schlamm vom Klärwerk Hilden über eine Druckleitung zur weiteren Bearbeitung ins Monheimer Klärwerk befördert. Bei der Entwässerung in Zentrifugalanlagen anfallendes Zentratwasser enthält laut Koch sehr viel Stickstoff. Dieses wird in einer separaten Bioreaktor-Anlage durch spezielle Bakterien abgebaut.

Zum Schluss wird im Monheimer Klärwerk aus dem Wasser biologisch (Bakterien) und auf physikalisch-chemische Weise Stickstoff und Phosphor (in einer speziellen Filteranlage) geholt. Glasklar wird es dann an der Baumberger Deichstraße in den Rhein geleitet.