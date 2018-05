Langenfeld/Hilden: Den Bikini gibt's jetzt hochgeschlossen

Langenfeld/Hilden Die Freibad-Saison ist eröffnet - hier sind die passenden Textilien dazu.

Für Modebewusste startet die Freibad-Saison mit dem Kauf neuer Badekleidung. Welche Trends in diesem Sommer angesagt sind, haben uns die Fachhändler in Langenfeld und Hilden verraten. Damen dürfen sich wieder über eine große Vielfalt bei Farben und Formen freuen. Herren setzen stilsicher auf lässige Badeshorts.

Beim Bikini kann auch gemixt werden. Bei den sogenannten "Mix und Match-Bikinis" wird die Badebekleidung nach eigenen Wünschen zusammengestellt. Das unifarbene Höschen, klassisch in Schwarz, einem fruchtigen Pink oder knalligem Grün, passend dazu das gemusterte Oberteil, mit Palmen und exotischen Blumen. Damit hat die Badenixe im Freibad oder am Badesee das Zeug, die Blicke auf sich zu ziehen.

"Streifen und Flowerprint sind angesagt, und knallig darf es sein", bestätigt Anika Minkovic, Filialleiterin des Intersport-Profimarkts im Langenfelder Sass am Markt, Solinger Straße. "Bei den Bikini-Oberteilen sind in diesem Jahr die High Necks neu." Dabei handelt es sich um hochgeschnittene Oberteile, die das Dekolleté bedecken, dafür spielerisch um den Hals gebunden werden. Fürs reine Sonnenbaden sicherlich unpraktisch, weil es unschöne Streifen am Körper hinterlassen dürfte, dafür aber ein toller Partner mit sicherem Sitz für ein ausgiebiges Badevergnügen. Für Sonnenanbeterinnen rät Minkovic zum Triangel-Top. Oberteil und Höschen kosten je um die 20 Euro, für einen kompletten Bikini werden also rund 40 Euro fällig.