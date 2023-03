Schuh-Kauf in Langenfeld Deichmann öffnet nach Modernisierung

Deichmann meldet sich mit einem modernisierten Geschäft bei seinen Langenfelder Kunden zurück: Die Filiale an der Hauptstraße 112 öffnet am Donnerstag, 30. März, um 9 Uhr wieder ihre Türen. Europas größte Schuh-Einzelhandelskette verspricht in der umgebauten Filiale ein umfangreiches Angebot und einen Einkauf, der so einfach und komfortabel wie möglich sein soll. Das Unternehmen setzt auf „gute Qualität zu günstigen Preisen“. Vor allem das Angebot an sportlichen Schuhen wie Sneakern sei zuletzt kontinuierlich erweitert worden, heißt es. Das Angebot vor Ort sei mit neuen digitalen Services verbunden. So sollen zum Beispiel nicht vorrätige Schuhe über die Deichmann-App in anderen Filialen gesucht werden können. Diese könne man sich dann in eine beliebige Filiale oder auch direkt nach Hause liefern lassen, so Deichmann. Die neue LED-Beleuchtung des Ladens senke den Stromverbrauch um bis zu 40 Prozent im Vergleich zu früher. Deichmann ist auch nach wie vor auf der Suche nach neuen Mitarbeitern: Auf dem Online-Karriereportal www.deichmann-karriere.de oder beim Personal in der Filiale können sich Interessenten über Arbeits- und Ausbildungsplätze informieren. Die Filiale ist montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 18 Uhr.